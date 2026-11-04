Ospedale Vecchio Pellegrini, aggredisce il personale di vigilanza: arrestato Manette ai polsi di un 31enne

Nella serata di ieri, la polizia di Stato ha arrestato un 31enne per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali ai danni di personale di vigilanza e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti del commissariato Montecalvario, nel transitare in via Rosario a Portamedina, hanno notato, all’interno del parcheggio dell’ospedale Vecchio Pellegrini, un uomo fermato dal personale di vigilanza.

I poliziotti, prontamente intervenuti, sono stati avvicinati da alcuni addetti alla sicurezza, i quali hanno riferito che, per futili motivi, l’uomo li aveva aggrediti con un coltello, ferendone uno.

Alla fine gli operatori hanno bloccato e arrestato l’uomo. Poco distante, inoltre, hanno rinvenuto un coltello.