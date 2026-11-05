Pistola nascosta nel doppio fondo di una scarpiera, in casa anche droga e soldi A Giugliano in Campania i carabinieri arrestano un 40enne

Le telecamere che aveva installato per monitorare i movimenti delle forze dell’ordine non l’hanno salvato. E per un incensurato di 40 anni sono scattate le manette per detenzione di droga a fini di spaccio.



Le pattuglie della sezione operativa di Giugliano le ha viste arrivare ma non è riuscito a liberarsi di tutta la droga che custodiva in casa.



I carabinieri sono riusciti ad entrare nonostante il tentativo di ritardare il controllo e hanno rinvenuto 5 grammi di cocaina, in parte scaricati nel lavandino del bagno.



E ancora, 170 grammi di marijuana, una Beretta calibro 6.35mm con matricola abrasa e 8 proiettili nel caricatore. L’arma era nascosta in un doppio fondo di una scarpiera.



Nell’abitazione anche 4660 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 40enne è stato portato in carcere, in attesa di giudizio.