Napoli: "Sto andando a comprare due stecche di fumo" "Il 16enne spavaldo che non nasconde nemmeno l’acquisto di hashish"

"Sto andando a comprare 2 stecche di fumo". É seguendo la spavalderia di un minorenne che i carabinieri hanno rintracciato uno spacciatore nel cuore di Chiaia.

C’è un particolare, in questa vicenda, che colpisce forse più di ogni altra cosa. La naturalezza, quasi disarmante, con cui un ragazzo di appena 16 anni ha raccontato ai carabinieri di essere diretto ad acquistare della droga.

Nessun apparente timore, nessuna particolare preoccupazione per le conseguenze di ciò che stava facendo. Anzi, un atteggiamento che sembrava assumere i contorni di quella spavalderia moderna. Una ingenua e non consapevole provocazione forse anche figlia di quei “ciao” o del “tu” detti a uno sconosciuto. Specie se questo ha una certa età, tralasciando il fatto che in questo caso indossi una divisa.



È da questo episodio che nasce l’arresto effettuato dai carabinieri della compagnia Napoli Centro. A finire in manette un 45enne napoletano che deve rispondere di spaccio di sostanze stupefacenti.

Teatro della vicenda i Gradoni di Chiaia, nel cuore di Napoli, una delle zone più caratteristiche e frequentate della città.

Tutto comincia intorno alle 23, durante un servizio di controllo del territorio. I militari stanno percorrendo via Monte di Dio quando notano un gruppo di giovani. Si decide di controllarli. Tra loro c’è un 16enne. Riferisce di avere un appuntamento e di essere diretto proprio ai Gradoni di Chiaia per acquistare sostanza stupefacente.

Questa dichiarazione lascia sorpresi i militari. Il giovane viene redarguito. Non bisogna dirlo neanche per scherzo. Quell’atteggiamento però non passa inosservato.

Il 16enne si allontana, prosegue lungo via Giovanni Nicotera e imbocca vico Monteroduni fino a raggiungere i Gradoni di Chiaia. I carabinieri, sono lì. Incuriositi dalla frase del 16enne, avevano deciso di seguirne discretamente gli spostamenti.

Ed è proprio qui che assistono alla scena. Il ragazzo si avvicina a un uomo adulto, gli consegna una banconota da 20 euro e riceve in cambio una bustina e 10 euro di resto. I due si allontanano in direzioni opposte. I militari intervengono.

L’uomo viene fermato. “Mi avete beccato”, dirà il 45enne mostrando un atteggiamento collaborativo. Perquisito, viene trovato in possesso di due stecchette di hashish oltre a 230 euro in contanti. Sequestrato anche un telefono cellulare.

I carabinieri raggiungono il 16enne che consegna la dose di hashish appena acquistata. La sostanza viene sequestrata. Il pusher viene arrestato mentre il ragazzo viene affidato al genitore, mortificato.



La serata di movida termina così. Con un ragazzo di 16 anni che arriva a dichiarare con tanta disinvoltura di essere diretto ad acquistare droga. Una pericolosa normalizzazione del consumo di stupefacenti tra i giovanissimi e la facilità con cui questi possono entrare in contatto con chi vende droga.