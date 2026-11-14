Sant’Anastasia: fuggono dai carabinieri e si nascondono in un bar I carabinieri arrestano due ragazzi

Questa notte a Sant’Anastasia i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per fuga pericolosa e possesso di chiavi alterate due giovani.

Il primo ha 19 anni ed è di Giugliano mentre l’altro ha 24 anni ed è di Napoli. Sono entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I carabinieri stanno percorrendo via Carafa quando notano i due ragazzi a bordo di una fiat 500. L’utilitaria accelera e fugge. I carabinieri li inseguono per diversi chilometri fino a quando i 2 decidono di scendere dall’auto. I militari non li perdono di vista e li bloccano all’interno dell’internet caffe dove si erano rifugiati.

Nella fiat 500, risultata intestata a una società di noleggio di Bolzano, sono stati rinvenuti e sequestrati 2 cacciaviti e una smerigliatrice con 2 dischi. L’auto è stata sequestrata. I due arrestati sono in attesa di giudizio.