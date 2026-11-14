Operazione "Stazioni sicure" in Campania: due arresti della polizia Controlli massicci nell'area di piazza Garibaldi

Nell’ambito dei servizi disposti dalla polizia di Stato in piazza Garibaldi e presso la stazione centrale di Napoli, gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, hanno arrestato un 26enne per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ed un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti sono intervenuti all’interno della stazione centrale dove il 26enne, privo di titolo di viaggio, dopo aver spintonato una guardia giurata, ha tentato di impossessarsi della sua pistola di ordinanza.

I poliziotti, prontamente intervenuti unitamente ai militari dell’rsercito italiano, non senza difficoltà e a seguito di una colluttazione, hanno bloccato il predetto.

Sempre gli agenti del compartimento polizia ferroviaria per la Campania, durante il servizio di pattugliamento, nel transitare in piazza Garibaldi, hanno notato il 20enne che, in cambio di denaro, ha ceduto qualcosa ad una persona, allontanatosi frettolosamente.

Gli operatori, insospettiti, hanno immediatamente raggiunto e controllato il ragazzo, trovandolo in possesso di 4 dosi di marijuana e di 2.780 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.