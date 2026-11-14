Giuramento Nunziatella, Crosetto sulla cybersicurezza: scudo da 6 miliardi Il congedo istituzionale del ministro e la sfida della velocità tecnologica

Dalla cornice istituzionale di Piazza del Plebiscito, in occasione del giuramento dei 76 allievi del 239esimo corso della Scuola militare Nunziatella, il ministro della Difesa Guido Crosetto traccia un bilancio di fine mandato che intreccia difesa cibernetica, equilibri geopolitici e tenuta sociale del Paese. Il titolare della Difesa ha annunciato stanziamenti per oltre 6 miliardi di euro destinati alla cybersecurity nei prossimi anni, avvertendo sulla vulnerabilità delle infrastrutture critiche nazionali e ribadendo la linea della prudenza sugli scenari di crisi internazionale, dall'Iran al vertice trilaterale tra superpotenze.

Allarme cybersicurezza e guerra ibrida: lo scudo da 6 miliardi

Rispondendo alle domande dei cronisti a margine della cerimonia partenopea, alla presenza dei vertici delle Forze Armate, Crosetto ha respinto l'accusa di ritardi strategici sul fronte della difesa digitale, rivendicando la continuità degli investimenti e la propria azione di sensibilizzazione sul tema della guerra ibrida. «Non ci siamo mossi in ritardo, noi nei prossimi anni abbiamo oltre 6 miliardi destinati alla cybersecurity, abbiamo sempre investito in cose importanti e in tecnica. Non è un caso se io parlo di guerra ibrida e attacchi cyber da quattro anni», ha dichiarato il ministro.

Secondo l'analisi del titolare della Difesa, la minaccia cibernetica presenta caratteristiche asimmetriche che espongono l'Italia al pari delle altre potenze globali. Per colpire un Paese non serve più un esercito convenzionale o un apparato statale, ma basta un ristretto gruppo di persone dotate delle giuste capacità tecniche. Gli attaccanti, ha spiegato il ministro, non hanno nemmeno bisogno di violare i sistemi governativi per generare panico: è sufficiente che riescano a staccare la luce in un ospedale, in una stazione, in un supermercato o in un aeroporto. Proprio per questo la difesa nazionale richiede una somma di sicurezze tra settore pubblico e privato, dal momento che lo Stato dipende da servizi essenziali erogati da aziende private che, ha assicurato Crosetto, in Italia risultano attrezzate molto meglio rispetto ad altri Paesi.

Il congedo istituzionale e la sfida della velocità tecnologica

L'appuntamento di Napoli ha assunto anche il valore politico di un commiato dal dicastero, in vista della scadenza naturale della legislatura. Aprendo il suo intervento davanti ai 62 ragazzi e alle 14 ragazze schierati in piazza, Crosetto ha ricordato la sua presenza nello stesso luogo tre anni fa: «Ho voluto ritornare oggi perché sarebbe stata per me l'ultima occasione per farlo visto che la Costituzione fissa dei limiti per la durata del governo. Mi sono ripromesso di essere qua il prossimo anno, magari seduto in una sedia diversa per festeggiare il 240º corso».

Nel discorso rivolto ai giovani cadetti, il ministro ha poi collegato il tema della sicurezza nazionale alla necessità di comprendere le mutazioni del presente. In una società che non evolve più con la lentezza prevedibile del passato, la parola d'ordine è velocità: «Vi sarà impossibile governare tutta la trasformazione tecnologica che avremo di fronte, ma dovrete capirla perché dovrete utilizzarla e perché dovete proteggere voi stessi e noi dalle possibili degenerazioni di quelle trasformazioni».

Geopolitica: no al trilaterale e cautela sull'Iran

Sul fronte della politica estera, Crosetto ha ribadito la necessità di preservare il multilateralismo di fronte all'imminente incontro trilaterale tra Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. «A me non piace il mondo in cui si trovano in tre a decidere per tutti», ha affermato il ministro, rilanciando il ruolo delle Nazioni Unite come «la più alta organizzazione che l'umanità ha saputo creare» affinché riacquisti peso decisionale e garantisca partecipazione tanto ai Paesi più deboli quanto ai più forti.

Altrettanto netta la posizione sul Medio Oriente e sull'ipotesi di un'azione militare diretta contro Teheran. Per il ministro della Difesa, la postura dell'Iran non si risolve con un attacco armato, poiché la reazione iraniana non si tradurrebbe in una guerra tradizionale contro gli aggressori, bensì genererebbe «il caos contro tutto il resto del mondo».

Il richiamo alle famiglie e i valori oltre il digitale

Infine, l'intervento istituzionale ha toccato le corde del dibattito pubblico sull'educazione dei giovani e sulla responsabilità genitoriale. Crosetto ha legato a doppio filo i comportamenti degli adolescenti al contesto domestico: «Non può essere disgiunta la responsabilità di quello che fa un ragazzo di 14-17 anni da quello che gli ha insegnato la famiglia». Pur riconoscendo il ruolo della scuola e dello Stato, il ministro ha sottolineato che il primato educativo spetta a chi mette al mondo dei figli.

Rivolgendosi direttamente agli allievi della Nunziatella, Crosetto ha lodato la loro scelta «controcorrente» in un'epoca dominata dall'individualismo e dalla dimensione virtuale, dove «quando si parla di memoria si pensa al telefonino e quando si parla di storia si pensa a Instagram». Scendere in piazza «non per protestare e chiedere che vi fosse dato qualcosa, ma testimoniando di essere pronti a dare qualcosa», ha concluso il ministro, rappresenta l'unica risposta concreta alla polarizzazione del futuro, perché «la tecnica non ha valori, non distingue tra bene e male: è l'umanità a farlo».