Droga e armi: due arresti della polizia a Scampia In azione la squadra cinofili della questura di Napoli

La polizia ha arrestato un 32enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi o munizioni, ed un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti del commissariato Scampia, con il supporto della squadra cinofili dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno rinvenuto, all’interno di un vano ricavato sul ballatoio di uno stabile in uso al giovane 32enne: 16 panetti di hashish del peso di oltre 1,5 kg, un involucro di cocaina del peso di 180 grammi, un involucro di ketamina di circa 500 grammi, una pistola Beretta calibro 9 completa di caricatore rifornito di 8 proiettili, una pistola calibro 22 con caricatore rifornito di 4 proiettili, un’altra pistola Beretta, 10 proiettili calibro 9 ed anche un silenziatore per pistole.

Gli stessi poliziotti, nel perquisire l’abitazione del citato 26enne, hanno rinvenuto la seguente sostanza stupefacente: 6 panetti di hashish del peso di circa 550 grammi, due involucri di hashish, un involucro di cocaina, un involucro di marijuana; nonché un bilancino di precisione, un coltello intriso di sostanza stupefacente, diverso materiale per il confezionamento e 700 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Gli operatori, nel corso dell’attività, hanno rinvenuto, inoltre, sul lastrico di copertura dello stesso stabile, 4 fucili e numerose munizioni di vario calibro, poi sequestrati a carico di ignoti.

Infine si segnala che, durante i citati servizi straordinari, gli agenti del commissariato Scampia, unitamente ai militari dell’Arma dei carabinieri e con la collaborazione di personale della Polizia Locale, hanno identificato 113 persone, controllato 87 veicoli, di cui 26 sottoposti a sequestro/fermo amministrativo, contestato 41 violazioni del Codice della Strada, con sanzioni del valore complessivo di 37.700 euro; sono state, altresì, denunciate 4 persone per guida senza patente.