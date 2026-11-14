Calciomercato Napoli, Neres verso l'addio? Possibile offerta dal Brasile! Sondaggi dal Brasile, David Neres potrebbe lasciare Napoli già a gennaio

Un'intesa sessione di calciomercato: è quanto si prevede in casa Napoli per il mese di gennaio. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha parlato di completare e migliorare la rosa attraverso alcuni colpi specifici: un'esigenza di cambiamento che mira a sostenere il percorso tecnico-tattico di Massimiliano Allegri.

Il Napoli, quindi, dovrà muoversi in tal senso sia sul fronte delle entrate che su quello delle uscite. Diversi sono i nomi che nelle ultime ore riempiono le pagine di giornale: Lucca, Lang, De Bruyne, Anguissa ed anche David Neres. Il brasiliano, ancora indisponibile, potrebbe trovare destinazione altrove dopo la finestra di gennaio.

David Neres verso l'addio? Le ultime

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli a gennaio proverà a sistemare Noa Lang, Lorenzo Lucca ed anche David Neres, a causa delle sue fragilità fisiche e dei numerosi infortuni subiti in questi anni, nonostante le sue qualità. Il brasiliano, classe 1997, si avvicina ai 30 ed uno degli obiettivi del club è quello di abbassare l'età media dei calciatori.

Il quotidiano parla anche di un'offerta a sorpresa che potrebbe arrivare dal Brasil e mettere tutti d'accordo. Sono già in atto, infatti, dei sondaggi per David Neres proprio dal suo paese di provenienza. In questo modo potrebbe strutturarsi già una possibilità di addio per gennaio.