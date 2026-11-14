IL PIZZINO di Gerardo Casucci: C'era l'Italia

Come dar torto alla compagnia aerea low cost Ryanair, che è tornata a interessarsi del Napoli, pubblicando in questi giorni di calma piatta un post che testualmente recitava: "Buone notizie per i tifosi del Napoli: questa settimana non si gioca".
Certamente i patiti azzurri non soffriranno. I calciatori non litigheranno. Massimiliano Allegri non dirà cose che poi verranno prese in canzone per intere settimane. I giornalisti daranno libero sfogo alle più ardite fantasie. Qualcuno si inalbererà. Qualche altro bisticcerà. A tal punto da abbandonare trasmissioni televisive di buon seguito. Per fortuna c'era l'Italia.