IL PIZZINO di Gerardo Casucci: C'era l'Italia

L'ironia di Ryanair sul momento difficile degli azzurri

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Napoli.  

Come dar torto alla compagnia aerea low cost Ryanair, che è tornata a interessarsi del Napoli, pubblicando in questi giorni di calma piatta un post che testualmente recitava: "Buone notizie per i tifosi del Napoli: questa settimana non si gioca".

Certamente i patiti azzurri non soffriranno. I calciatori non litigheranno. Massimiliano Allegri non dirà cose che poi verranno prese in canzone per intere settimane. I giornalisti daranno libero sfogo alle più ardite fantasie. Qualcuno si inalbererà. Qualche altro bisticcerà. A tal punto da abbandonare trasmissioni televisive di buon seguito. Per fortuna c'era l'Italia.

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