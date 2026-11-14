Napoli Futsal, stop al PalaVesuvio: vince la Came Treviso nel finale Si ferma il Napoli Futsal tra le mura amiche del PalaVesuvio: è 6-9 per la Came Treviso

Stop al PalaVesuvio per il Napoli Futsal contro la Came Treviso. Vincono i ragazzi di Gulizia per 6-9, azzurri capaci di ribaltarla dallo 0-3 fino al 6-4 con le realizzazioni di Guilhermao, Bocao e due volte Turmena ed Arillo. A metà secondo tempo proteste per un doppio giallo a Guilhermao, da cui avrà inizio la rimonta ospite.

Secondo i partenopei la prima scorrettezza punita con l'ammonizione era infatti da comminare a Micheletto. Martedì al PalAmendola di Formia immediato ritorno sul parquet per i trentaduesimi di Coppa Divisione.

Napoli Futsal-Came Treviso: il racconto della partita

Mister Angelini lascia fuori l'acciaccato Bortoletto, Pelezinho, De Gennaro e Pauleta, quest'ultimo di rientro dagli impegni internazionali. Dal 1' Guitta, Bocao, Salas, Turmena e Neves. La prima chance è per il portoghese a cui risponde Fior, a passare avanti sono gli ospiti con Linhares che fa 0-1 a 1'18". Reazione azzurra con Guilhermao, dall'altra parte Guitta si oppone a Donin. Lo stesso sfrutta proprio un errore del pivot brasiliano per lanciarsi a rete e depositare lo 0-2 in fondo al sacco. A 7'08 i veneti calano il tris con l'accelerazione ancora di Linhares, sfortunato Bocao a metterla alle spalle del proprio portiere.

Il Napoli trova l'1-3 con il solito Turmena ed il suo mortifero mancino all'angolino. A 9'20 è bis partenopeo: break di Guilhermao sull'avanzamento di Fior, la sfera giunge a Neves che da lontanissimo coglie il legno e sulla ribattuta proprio Guilhermao segna il 2-3 a porta sguarnita. Il Napoli insiste con la chance per Perugino ed il solito Guilhermao a divorarsi il 3-3 da due passi. Poco più tardi Timm deve sostituire momentaneamente Guitta, acciaccatosi, ed opporsi ad André Ferreira. Fior fa lo stesso su Turmena. La Came rimette la testa avanti con la punizione chirurgica di Luizinho (2-4) e l'ex Sandro Abate fallisce un'altra occasione calciando fuori dai dieci metri. Dall'altra parte Salas con il piazzato non va lontano dal bersaglio ed in una seconda circostanza coglie la traversa a fil di sirena. In precedenza Micheletto aveva rischiato di sorprendere Fior sul primo palo. Primo tempo in archivio così sul 2-4.

Nella ripresa Fior è superlativo dopo 52" a fermare Guilhermao da zero metri, gli ospiti poi si salvano sulla ribattuta. a 5'32" il Napoli segna il 3-4 in transizione con Bocao approfittando del quinto di movimento tentato da Gulizia con Donin, Arriva anche il 4-4: caparbio Arillo in banda, il 9 la impatta in diagonale. E mentre Guitta inchioda il punteggio nell'uno contro uno contro Linhares, sull'altro fronte ancora la spizzata di 'O Lion a siglare il 5-4. I partenopei spingono sull'acceleratore e Turmena si procura e trasforma il rigore del 6-4. A 10'10", tuttavia, Guilhermao si becca il doppio giallo tra le proteste per l'errata comminazione della sanzione in relazione al primo intervento: secondo la panchina azzurra quel fallo era stato commesso da Micheletto.

In inferiorità numerica Guitta prima è fantastico nel neutralizzare Japa Vieira sul secondo palo, poi la Came trova il 6-5 con il rigore del proprio capitano per fallo di mano di Bocao. Passano 18" e Luizinho pareggia con il sinistro del 6-6. Partita nuovamente in stallo con il Napoli che ci prova con Salas, i neroazzurri però la ribaltano con Linhares su tiro libero. Sul 6-7 coach Angelini schiera il Cholito Salas power play e sono Turmena e Micheletto ad andare vicini alla realizzazione. Vieira, in goal per il 6-8 e soci, la mettono in ghiaccio. Di Luizinho il definitivo 6-9.