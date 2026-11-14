Futuro Remoto 2026: gli eventi conclusivi del weekend per grandi e piccoli Al via il fine settimana di Futuro Remoto: 10ª edizione di The Big Hack ed escape room scientifiche

Futuro Remoto apre le porte al fine settimana con una programmazione pensata per accogliere famiglie, bambini, appassionati e giovani talenti in un clima di scoperta condivisa. Dalle 9.00 alle 18.00 la Sala Newton e le salette del Centro Congressi ospiteranno il ritorno della 10ª edizione di The Big Hack 2026 – Ritorno al Futuro Remoto, il più grande hackathon del Mezzogiorno promosso con Regione Campania, Apple Developer Academy e Maker Faire, dove centinaia di sviluppatori, designer e innovatori lavoreranno fianco a fianco con le imprese su sfide concrete di open innovation.

Per chi ama mettersi alla prova giocando con la scienza, la mattina e il pomeriggio offriranno due avvincenti escape room: “The escape (room) of Andromeda” in Aula A (ore 9.00–13.00), curata dall’Unione Astrofili Napoletani APS per partecipanti dai 15 anni in su, e “HEPscape!” in Aula B (ore 9.00–17.00), proposta dall’INFN a cura di Adelina d’Onofrio per svelare i segreti della fisica delle particelle e del CERN.

I laboratori per i più piccoli a Città della Scienza

Al quarto piano di Corporea, dalle 10.30 alle 16.00, i più piccoli e le famiglie potranno invece immergersi nei laboratori inclusivi di “Pinocchio Reloaded” (accessibili anche con interprete LIS), ideati dall’Hybrid Design Lab del Dipartimento di Architettura della Federico II tra letture animate, stampa 3D, robotica ed estensioni corporee bioispirate.

Alle 13.00 al Planetario la professoressa Laura Inno (Università Parthenope) accompagnerà il pubblico nel viaggio “Siamo fatti di comete?” alla scoperta delle origini dell’acqua sulla Terra e della missione europea Comet Interceptor, mentre alle 15.00 in Sala Newton arriverà la poesia comica del “Prof. Pietrosky – Circus STEAM” di e con Pietro Olla (Le Strade di Macondo / CircoScienze), tra giocoleria, clownerie ed equilibrismo su monociclo, affiancati nel foyer superiore dalle sessioni di Qi Gong e Taijiquan di “RESPIRO” con il Maestro Jia Jingquan. Restano inoltre liberamente visitabili le grandi mostre del quarantennale, da “SOTTOTERRA” di Donato Giovannelli e Jacopo Pasotti a “FISICA… Vietato Non Toccare!” animata dai Ponys, fino alle installazioni INGV sui vulcani, al percorso virtuale “DANTE INFERNO!” nel Metaverso e ai nuovi spettacoli immersivi del Planetario.

Il culmine della giornata arriverà alle ore 19.00 in Sala Newton con l’atteso dialogo scenico “E adesso che sappiamo fare tutto questo?” tra lo scrittore e divulgatore Massimo Polidoro e l’astrofisico Giovanni Covone, Presidente Città della Scienza. Prendendo spunto dal nuovo libro di Polidoro Breve storia della conoscenza: dal fuoco all’AI (Feltrinelli), i due protagonisti accompagneranno il pubblico lungo le grandi svolte della storia umana per interrogarsi insieme sul senso, sull’etica e sul ruolo della coscienza nell’era dell’intelligenza artificiale.

Gli appuntamenti di domenica: la giornata che chiude Futuro Remoto

Domenica 15 novembre Città della Scienza abbraccia il pubblico nella giornata conclusiva della 40ª edizione di Futuro Remoto, trasformandosi in una grande festa della scoperta aperta a tutti. Dalle 9.00 alle 18.00 riflettori puntati sulla fase finale di The Big Hack 2026 (con le presentazioni pomeridiane in Sala Newton dalle 15.00), mentre famiglie, bambini e curiosi potranno mettersi in gioco tra i laboratori inclusivi di Pinocchio Reloaded al quarto piano di Corporea, l’escape room HEPscape! dell’INFN e gli spazi interattivi sui vulcani dell’INGV.

In Sala Newton la scienza incontrerà inoltre la meraviglia delle arti con “Circus STEAM” di Pietro Olla (ore 11.00) e le sonorità ecosostenibili di “Sotto un Altro Suono” con Helen Tesfazghi e Riccardo Siracusano (ore 12.00), accanto alle grandi mostre e agli spettacoli immersivi del Planetario. A chiudere con emozione questa settimana densa di eventi e di emozioni sarà, alle ore 20.00 in Sala Newton, “Animali Umani”, il monologo intenso e ironico in cui Roberto Mercadini racconta l’avventura di Homo sapiens tra ingegno, contraddizioni e legame profondo con la natura.

Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito con prenotazione sul sito https://futuroremoto.cittadellascienza.it.