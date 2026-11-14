Sant'Antimo: Un arresto, sei denunce e oltre 15mila euro di sanzioni Controlli straordinari dei carabinieri

Servizio straordinario di controllo del territorio ad “Alto Impatto” a Sant’Antimo, dove i carabinieri hanno effettuato una serie di verifiche e controlli.

Questa notte i militari della compagnia dei carabinieri di Giugliano hanno arrestato per evasione, un 62enne, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è stato sorpreso fuori dalla propria abitazione. Nel corso delle attività sono state inoltre denunciate sei persone.



Durante i controlli, un uomo di 36 anni è stato denunciato per detenzione di oggetti atti a offendere dopo essere stato trovato in possesso di una mazza da baseball.

Due giovani di 16 e 19 anni sono stati denunciati per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Avevano dato altri nomi per eludere il controllo, ma sono stati scoperti. Il 19enne è stato inoltre denunciato per guida senza patente, mai conseguita, con recidiva nel biennio.

Stessa sorte per un 22enne. Anche lui è stato denunciato perché sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente. Un altro uomo di 32 anni è stato invece denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Identificate 106 persone e controllati 47 veicoli.

Sul fronte della sicurezza stradale sono state elevate 15 sanzioni: cinque per circolazione senza copertura assicurativa, due per mancata revisione, due per guida senza patente, due per mancato possesso dei documenti di circolazione e di guida e una per mancato utilizzo del casco. Un importo complessivo che ammonta a 15mila euro. Sequestrati sei veicoli.

Durante la notte, sono stati segnalati alla prefettura anche tre persone per uso di sostanza stupefacente.