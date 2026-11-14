Anziana cade in casa e resta a terra per ore: salvata dai carabinieri La donna aveva chiesto aiuto segnalando al 112 di essere caduta e di non riuscire più a rialzarsi

Un intervento tempestivo e una grande dimostrazione di sensibilità da parte dei carabinieri hanno permesso di soccorrere Rosa, un’anziana donna di 86 anni, rimasta bloccata sul pavimento della propria abitazione dopo una caduta accidentale.



È accaduto nel pomeriggio di ieri a Sant’Anastasia. La donna aveva chiesto aiuto segnalando al 112 di essere caduta in cucina e di non riuscire più a rialzarsi. Non ricordando, inoltre, i numeri telefonici dei propri familiari, aveva difficoltà a chiedere assistenza.

Ricevuta la richiesta dalla centrale operativa, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna si sono immediatamente recati sul posto. In un primo momento, però, i militari non sono riusciti a individuare l’appartamento dal quale provenivano le richieste di aiuto. La signora non ricordava il numero civico, ma solo l’indirizzo.

Le ricerche, effettuate in diversi immobili, hanno consentito fortunatamente di individuare l’abitazione dalla quale si udivano chiaramente i lamenti dell’anziana. Tutte le porte e le finestre erano però chiuse.



L’urgenza della situazione ha consigliato ai Carabinieri una soluzione ingegnosa. Utilizzando una vecchia lastra radiografica, che un buon carabiniere ha sempre tra le cose prima di intraprendere il servizio, viene aperta la porta blindata senza danneggiarla.

Una volta entrati, i militari hanno trovato Rosa a terra, visibilmente provata dopo aver trascorso diverse ore sul pavimento della cucina, tra frammenti di piatti e cibo sparso.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 di Pollena Trocchia, che hanno prestato le prime cure alla donna, già affetta da difficoltà motorie e abituata a muoversi in casa con un deambulatore.

Poco dopo sono arrivati il figlio e il nipote, ai quali è stata affidata l’anziana signora. Visibilmente commossa, Rosa ha voluto esprimere la propria gratitudine ai Carabinieri per averle prestato soccorso, in un momento di particolare difficoltà e paura.