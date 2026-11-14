Cardarelli: pronto a partire il nuovo percorso sul diabete in gravidanza Giornata mondiale del diabete: oltre 6mila i pazienti seguiti tra ambulatori ed emergenze

Sono oltre 6mila i pazienti regolarmente seguiti al Cardarelli attraverso gli ambulatori di diabetologia, ai quali si aggiungono coloro che accedono direttamente al pronto soccorso per emergenze e che successivamente vengono presi in carico per la gestione della patologia, che presenta sempre più spesso profili di comorbidità e richiede una gestione a lungo termine con percorsi dedicati.

In occasione della Giornata mondiale del diabete, istituita nel 1991 dalla Federazione Internazionale del Diabete (IDF) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che si celebra ogni anno il 14 novembre, l'ospedale napoletano fa il punto sui servizi e le attività rivolte ai tanti pazienti che soffrono di questa malattia cronica. Il tema del 2026 è "Early Action on Diabetes" (Agire precocemente sul diabete), con un forte focus sull'importanza di riconoscere i sintomi in tempo e intervenire sui fattori di rischio.

Anche per questo motivo è pronto a partire, già a fine mese, il nuovo ambulatorio di "Diabete e Gravidanza", che riguarda le pazienti in gravidanza a rischio e prenderà in cura sia coloro che sono già diabetiche che quante dovessero scoprire l'insorgenza della patologia durante l'attesa.

L'Unità operativa semplice dipartimentale di Diabetologia, retta da Massimo Liguori, ha avviato negli anni collaborazioni con diverse discipline presenti in ospedale, al fine di fornire ai pazienti complessi e con complicanze la migliore e più appropriata risposta assistenziale.

Il Cardarelli è centro di terzo livello per la cura del diabete e offre sia PDTA (Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali) molto verticali, in base alle esigenze della popolazione napoletana e campana, sia la possibilità di usufruire di dispositivi medici tecnologici che hanno rivoluzionato la gestione del diabete come sensori glicemici e microinfusori di insulina.

Al momento la Diabetologia del Cardarelli è centro di riferimento per il piede diabetico, ha dei percorsi dedicati per neuropatici e cardiopatici, prende in cura pazienti con retinopatia e maculopatia diabetica, collaborando con le unità operative complesse specialistiche di Nefrologia (diretta da Carmela Iodice), Cardiologia con UTIC (diretta da Ciro Mauro), Oculistica (diretta da Pasquale De Rosa). Inoltre, tratta pazienti pancreasectomizzati, in collaborazione con le Chirurgie dirette da Felice Pirozzi e Carlo Molino.

Molto apprezzata anche l'attività in favore dei pazienti oncoematologici in terapia sperimentale, che si basa sulla gestione di giovani con diabete mellito di tipo 1 (dai 14 anni in su), il cui trattamento avviene anche attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate utili sia per la terapia che per il monitoraggio.

L'ultimo ambulatorio di "Diabete e Gravidanza" riguarda invece un'attività che sarà svolta in collaborazione con la Unità operativa complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Pasquale Gallo.

Si tratta di varie forme di diabete: quello gestazionale, la più frequente in assoluto e che consiste in un'intolleranza ai carboidrati che insorge durante la gravidanza (solitamente nel secondo o terzo trimestre) a causa degli ormoni prodotti dalla placenta che ostacolano l'azione dell'insulina, e quella del diabete manifesto, che indica la presenza di un diabete (solitamente di tipo 2) già esistente prima del concepimento, ma di cui la donna non era a conoscenza.

Dal 27 novembre partirà quindi questo nuovo ambulatorio multidisciplinare, che coinvolgerà figure professionali di elevata expertise, come diabetologi, ginecologi, ostetriche, dietiste e infermieri, che lavoreranno insieme per accompagnare le pazienti fino al dopo-parto.

Le referenti dell’ambulatorio sono Francesca Fico, dirigente medico presso Uosd di Diabetologia, e Raffaella Iazzetta, dirigente medico presso Uoc di Ginecologia ed Ostetricia. La nutrizionista dedicata è Ilaria Calabrese. Per accedere all'ambulatorio e ricevere informazioni è possibile inviare una mail a diabetologia@aocardarelli.it