SSC Napoli, fiocco rosa in casa Di Lorenzo: il messaggio di auguri del club!

Fiocco rosa in casa Napoli, in particolare per il capitano della squadra, Giovanni Di Lorenzo. È nata la sua terza figlia, Giorgia, come rende noto il tweet pubblicato dalla SSC Napoli di congratulazioni. Insieme alla sua compagna, Clarissa, il numero 22 azzurro è diventato nuovamente padre dopo la nascita di Azzurra nel 2020 e di Carolina nel 2023.
La piccola Giorgia è nata giovedì 12 novembre: una splendida notizia che il club azzurro ha condiviso con i tifosi del Napoli. Tanti i messaggi di auguri per il capitano da parte della tifoseria partenopea.
Di Lorenzo di nuovo padre: gli auguri della SSC Napoli
Di seguito quanto pubblicato dalla SSC Napoli su X:
Fiocco rosa in casa Di Lorenzo: benvenuta Giorgia! Ai genitori, Clarissa e Giovanni, e alle sorelline, Azzurra e Carolina, i più affettuosi auguri da parte del presidente De Laurentiis e di tutta la SSC Napoli!