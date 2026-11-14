Ponticelli: donna sorpresa con la droga e arrestata Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia ha arrestrato una 26enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti dei Commissariati Ponticelli e San Carlo Arena, nel corso dei mirati servizi, nel transitare in via Luigi Crisconio, hanno notato, a bordo di un’autovettura, una donna in atteggiamento sospetto, per cui hanno immediatamente proceduto al suo controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto la giovane è stata trovata in possesso di 4 grammi di marijuana e di 1.180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Da un controllo approfondito del veicolo, è stata rinvenuta, inoltre, una busta contenente 310 grammi di cocaina. Per tali motivi, la 26enne è stata arrestata.