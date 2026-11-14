Ponticelli: donna sorpresa con la droga e arrestata

Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

ponticelli donna sorpresa con la droga e arrestata

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare il fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti...

Napoli.  

La polizia ha arrestrato una 26enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti dei Commissariati Ponticelli e San Carlo Arena, nel corso dei mirati servizi, nel transitare in via Luigi Crisconio, hanno notato, a bordo di un’autovettura, una donna in atteggiamento sospetto, per cui hanno immediatamente proceduto al suo controllo.

L’intuito investigativo dei poliziotti ha trovato positivo riscontro in quanto la giovane è stata trovata in possesso di 4 grammi di marijuana e di 1.180 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.

Da un controllo approfondito del veicolo, è stata rinvenuta, inoltre, una busta contenente 310 grammi di cocaina. Per tali motivi, la 26enne è stata arrestata.

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