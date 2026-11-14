Napoli. Santa Maria della Fede: sorpreso a cedere droga e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 21enne

La polizia ha arrestato un 21enne per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Vasto-Arenaccia, nel transitare in piazza Santa Maria della Fede, hanno notato il 21enne che, in cambio di denaro, consegnava qualcosa ai soggetti che gli si avvicinavano.

I poliziotti, hanno raggiunto il giovane che, nel tentare la fuga, ha ingaggiato una colluttazione con gli stessi, ma è stato prontamente bloccato. L’arrestato aveva addosso 8 involucri di hashish e 425 euro, suddivisi in banconote di vario taglio.