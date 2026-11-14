San Giovanni e a Barra: arrestato un uomo con oltre un chilo e mezzo di droga Detenzione illecita ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri di San Giovanni a Teduccio e Barra, traendo in arresto un 35enne per detenzione illecita ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

Nel corso del servizio, gli agenti del reparto prevenzione crimine Campania hanno notato il giovane a bordo di un’auto in zona Barra che, alla loro vista, ha tentato di eludere il controllo, ma è stato prontamente fermato e trovato in possesso di numerose bustine di droga, nascoste sia in auto che presso la sua abitazione; nello specifico, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato oltre 700 grammi di marijuana, 800 grammi di hashish, 16 grammi di ecstasy/MDMA, 2 grammi di cocaina, un coltello intriso di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Durante il servizio, gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 61 persone, di cui 14 con precedenti e controllato 45 veicoli.