Napoli, dovrà scontare oltre 4 anni di reclusione: arrestato 29enne Eseguito provvedimento di determinazione pene concorrenti

La polizia ha arrestato un 29enne in esecuzione di un provvedimento di determinazione pene concorrenti.

Gli agenti del commissariato di Giugliano-Villaricca hanno eseguito nei confronti dell’uomo il provvedimento in questione, emesso lo scorso 6 novembre dalla procura della repubblica presso il tribunale di Napoli ufficio esecuzioni penali.

L'uomo dovrà espiare 4 anni, 6 mesi e 15 giorni di reclusione per furto aggravato, sequestro di persona, lesioni personali aggravate e minaccia aggravata, reati commessi nella città di Napoli e nei comuni di Casoria e Giugliano in Campania, nel periodo compreso tra il 2017 e il 2020.