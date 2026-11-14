Ischia, lite tra cognati degenera in tentato omicidio con una roncola La moglie di uno dei due ha chiamato i carabinieri

Una normale lite domestica si è rapidamente trasformata in un drammatico episodio di cronaca giudiziaria a Ischia, dove un diverbio tra familiari è sfociato in un tentato omicidio. L'episodio, avvenuto nel primo pomeriggio, ha richiesto il tempestivo intervento dei Carabinieri della Compagnia isolana, mobilitati da una richiesta d'aiuto giunta al 112 da parte di una donna, moglie di uno dei contendenti e sorella dell'altro.

La ricostruzione: dal diverbio verbale all'aggressione armata

Secondo una prima e ancora provvisoria ricostruzione dei fatti effettuata dagli inquirenti, la tensione all'interno dell'abitazione sarebbe esplosa improvvisamente per motivi ancora al vaglio degli investigatori. Nel corso della discussione, il marito un 38enne del posto, avrebbe colpito alla testa il cognato trentunenne. La situazione è però precipitata pochi istanti dopo. Il 31enne, accecato dalla rabbia per il colpo ricevuto, avrebbe perso il controllo: anziché fermarsi, si è impossessato di una roncola da giardino della lunghezza di circa 40 centimetri.

Il rivale, intuendo il pericolo mortale, ha cercato scappatoia rifugiandosi all'interno del proprio furgone, un Piaggio Porter. Un tentativo di difesa rivelatosi vano: l'aggressore ha raggiunto il veicolo, ha frantumato il finestrino a colpi di roncola e si è avventato contro l'uomo all'abitacolo. Il 38enne è stato raggiunto da molteplici fendenti al volto, al corpo e alle gambe.

Il trasporto d'urgenza e l'intervento dei Carabinieri

Le grida e il trambusto hanno spinto i familiari presenti a intervenire e a dare l'allarme. La vittima, sanguinante e in gravi condizioni, è stata immediatamente trasportata d'urgenza dai familiari al pronto soccorso dell'ospedale Anna Rizzoli di Lacco Ameno. Data la gravità delle lesioni riportate e il quadro clinico complesso, i medici ne hanno disposto l'immediato trasferimento in elisoccorso verso l'ospedale di Pozzuoli. Il 38enne si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, sebbene secondo i sanitari non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Nel frattempo, i Carabinieri intervenuti sul posto hanno bloccato il presunto aggressore, raccogliendo le prime testimonianze e sequestrando l'arma bianca utilizzata per l'agguato. Per il 31enne è scattato l'arresto in flagranza di reato con la pesantissima accusa di tentato omicidio. L'uomo, a sua volta bisognoso di cure per alcune lesioni, è piantonato in ospedale: non appena verrà dimesso dai sanitari, sarà trasferito direttamente in un istituto penitenziario a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Gli investigatori proseguono ora negli accertamenti per chiarire con esattezza il movente e i pregressi rapporti familiari che hanno scatenato una simile furia omicida nel cuore dell'isola verde.