Napoli: è scomparso Corrado Sfogli della NCCP Il chitarrista di 69 anni è stato stroncato da un male incurabile

Corrado Sfogli, chitarrista e direttore della Nuova Compagnia di Canto Popolare è scomparso oggi a 69 anni dopo aver lottato contro un male incurabile. Sfogli è uno dei grandi rappresentanti della musica napoletana.

Il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris ha espresso il cordoglio della città per la scomparsa del chitarrista.

''Ha lasciato la vita terrena Corrado Sfogli, anima, cuore e corpo della Nuova Compagnia di Canto Popolare - ha scritto il sindaco - Corrado rappresentava l'autenticità della musica partenopea, sempre vicina al popolo della nostra città. E'stato anche un uomo sempre sensibile alla vita sociale e politica della nostra comunità, un pensatore libero. Personalmente l'ho sempre ammirato come artista e come uomo. A Fausta Vetere, alla famiglia, ai suoi cari il cordoglio mio personale e della città di Napoli''.

Sfogli era nato a Napoli ed era entrato nella Nccp nel 1976.

La sua è stata una vita spesa nello storico gruppo di musica popolare. Una vita artistica durante la quale ha anche collaborato con diverse orchestre tra cui quella del teatro San Carlo di Napoli ed ha lavorato come compositore nel cinema con le musiche di 'Another time, another place' per la regia di Michael Redford. Tra i suoi lavori anche la composizione delle musiche dello spettacolo teatrale di Giuseppe Patroni Griffi, 'La Celestina'.