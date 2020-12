Napoli: il MANN illuminerà la città Con i suoi segni il Museo Archeologico Nazionale sostiene il quartiere

Il MANN illumina la città anche se chiuso. Da domani infatti il Museo Archeologico Nazionale di Napoli colorerà l'esterno del seicentesco palazzo, chiuso al pubblico come gli altri istituti a causa della pandemia, ma anche la Galleria Principe di Napoli e le strade adiacenti con il coinvolgimento dei 'Negozi amici.

Sul podio del Museo, illuminate anche di sera, dodici grandi tavole del calendario ufficiale MANN 2021 realizzato dalla Scuola Italiana di Comix sul tema 'Le 12 fatiche di Ercole' ; in Galleria si trova la mostra "Fuga dal Museo" protagoniste statue iconiche, dal Doriforo al Toro Farnese, a spasso per le strade di Napoli in una esposizione di Dario Assisi e Riccardo Maria Cipolla, gia' ospitata dal Mann nei mesi scorsi.

"Dopo l'illuminazione della facciata, partiamo con le iniziative 'Il MANN per la città’ per diffondere, anche fisicamente, per le strade del centro storico di Napoli, un messaggio di bellezza. - spiega il direttore del MANN, Paolo Giulierini - nel quadro di una convenzione attivata in forma sperimentale lo scorso agosto con il Consorzio Centro Commerciale Museo, che ha dato vita ad un primo nucleo di 40 'Negozi amici' del Mann, è stato definito un programma di attivita' miranti a rafforzare ancor di più l'identità della zona, da sempre chiamata 'museo'. Un impegno quello per la valorizzazione della Galleria Principe di Napoli e in generale per la costruzione del 'quartiere della cultura,' che già vede da alcuni anni tra i protagonisti il Mann insieme all'amministrazione comunale e alla rete d'impresa Galleria Principe di Napoli ''.

Il calendario della scuola Comix (direttore Mario Punzo) realizzato nell'ambito del progetto universitario Obvia, (coordinamento di Daniela Savy , Università Federico II) coinvolge dodici disegnatori: Mario Teodosio, Francesco Filippini, Barbara Ansaldi, Paco Desiato, Alessandra Vitelli, Alessia Vivenzio, Carmelo Zagaria, Marino Guarnieri, Mario Testa, Paola Del Prete, Fabiana Fiengo, Marco Castiello. Ercole è raccontato come un eroe dei nostri tempi, alle prese con le grandi battaglie del terzo millennio per difendere l'umanità ed il pianeta. I Negozi Amici, che si trovano nelle strade vicine al MANN esporranno opere o riproduzioni di 'In fuga dal museo' e diffonderanno i calendari. Nonostante la chiusura, il Mann rilancia anche la campagna abbonamenti "OpenMANN" (annuale 10 euro adulto, 25 euro family). "Nel 2021 regalati un viaggio nella storia" è lo slogan, simbolo scelto la statua Concordia augusta (da Pompei, destinata alla sezione Campania Romana di prossima apertura), che sorregge una augurale cornucopia.