A Torre Annunziata la "Settimana delle Scrittore" ricordando Michele Prisco Dal 27 giugno al 2 luglio la kermesse culturale Settimana dello scrittore dedicata a Michele Prisco

Si svolgerà dal 27 giugno al 2 luglio kermesse culturale “La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco”, ideata e organizzata dalla libreria Libertà di Torre Annunziata, in collaborazione con: Centro Studi Michele Prisco, Nuovevoci Caffè letterario, lido Eldorado, Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Associazione Culturale Poesie Metropolitane, Magicfree s.r.l., Associazione don Pietro Ottena con Progetto Cripta, Club Napoli Poggiomarino Cu tutt ‘o core e il gruppo di lettura della libreria.

Direttore artistico della prima edizione è Francesco Paolo Oreste, scrittore.

La settimana dello scrittore è un format culturale che Michele Prisco, celebre scrittore oplontino, ideò nel 1947 per animare l’estate in città. La libreria Libertà ha rivisitato quell’idea per creare momenti di cultura nel senso più variegato del termine, di condivisione e soprattutto per riscoprire, insieme agli artisti che hanno aderito all’iniziativa, il valore dell’ospitalità e della convivialità

Il programma:

Lunedì 27 Giugno

Ore 20.00 - presso libreria Libertà

Reading di apertura da “La provincia addormentata” a cura di CiroCirettaCascina, attore

Ore 20.30 “La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco”

Interventi:

Francesco P. Oreste, direttore artistico de “La settimana dello scrittore, ricordando Michele Prisco”

Caterina Prisco, presidente Centro Studi Michele Prisco

Mariolina Rascaglia, curatrice mostra documentaria “L’officina letteraria di Michele Prisco”

Ore 21.00 Reading da "Gli altri" a cura di CiroCirettaCascina, attore

Ore 21.30 “L’eredità narrativa di Michele Prisco”:

Nino Daniele, presidente premio nazionale Amato Lamberti dialoga con Annella Prisco, scrittrice

Ore 22.00 Proiezione del docufilm “Michele Prisco, il signore del romanzo”, realizzato da Giorgio Tabanelli

Martedì 28 Giugno

Ore 11.00 – presso lido Eldorado

Lo scrittore Gianni Solla incontra i lettori sotto l’ombrellone

Ore 13.00 – presso lido Eldorado

Pranzo con lo scrittore Gianni Solla (su prenotazione)

Ore 18.30 – presso libreria Libertà

Aperitivo con gli scrittori Viola Ardone, Gianni Solla e Pier Luigi Razzano

Ore 20.00 – presso libreria Libertà

Talk: “Le amicizie letterarie”

Ne parlano: Viola Ardone, scrittrice, Gianni Solla, scrittore,

Pier Luigi Razzano, scrittore e giornalista

Modera: Carola Flauto, scrittrice

Mercoledì 29 Giugno

Ore 10.00 – presso lido Eldorado

Estemporanea di pittura “Il risveglio della provincia addormentata” a cura di Adriana Capizzano, insegnante d’arte e pittrice

Ore 11.00 – presso lido Eldorado

Presentazione del libro “Siamo tutti figli unici”, di Giacomo Casaula, Guida editore

Ore 19.30 – presso libreria Libertà

Premiazione dell’estemporanea di pittura con Amedeo Colella

Giovedì 30 Giugno

Ore 11.00 – presso lido Eldorado

Presentazione del libro “Maradò. Viaggio emozionale nella Napoli di Maradona”, di Anna Copertino, Homo Scrivens editore

Presentazione del libro “Il poema di Diego”, di Cristian Izzo, D’Amato editore

Interventi di ospiti vari

Ore 20.00 – presso libreria Libertà

Corrado Ferlaino racconta il suo e il nostro Napoli

Venerdì 01 Luglio

Ore 11.00 – presso lido Eldorado

Lo scrittore Giovanni Taranto incontra i lettori

Ore 20.00 - presso lido Eldorado

Cosplay in spiaggia: contest cosplay e concerto coverband

Sabato 02 luglio

Ore 11.00 – presso lido Eldorado

Gli scrittori Fulvio Benelli e Cristiano Barbarossa incontrano i lettori

Ore 19.00 – presso lido Eldorado

Presentazione del libro “Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà”, di Giuliana Sgrena, Il Saggiatore editore. Letture di Roberta Di Domenico e di CiroCirettaCascina.