Pietro Grasso a Villa Fondi con "Il mio amico Giovanni" in memoria di Falcone A Villa Fondi alle 20.30 Pietro Grasso presenta "Il mio amico Giovanni"

Stasera, nell'ambito della rassegna "Estate Blu 2022 davanti al golfo di Surriento" organizzata dall'Assessorato a Turismo e Cultura del Comune di Piano di Sorrento, è ospite il Sen. Pietro Grasso, già presidente del Senato e Procuratore Nazionale Antimafia, che presenta il libro "Il mio amico Giovanni".

"Dopo il libro dedicato a Borsellino, ritorna a Piano di Sorrento, come da parola data nel corso di una visita precedente, il Sen. Pietro Grasso - dichiara il vice sindaco Giovanni Iaccarino - Un feeling particolare con la nostra città, che lega l’uomo alla nostra terra nel nome della lotta alla mafia.

Il libro dedicato a Giovanni Falcone sarà presentato stasera a Villa Fondi alle ore 20.30. Sono testimonianze e ricordi dell’uomo e del magistrato per mantenere vivo quel filo intessuto ad aprile con le scuole, partecipano all'incontro una rappresentanza dei ragazzi dell’istituto comprensivo Piano di Sorrento è del Liceo "P.V. Marone" di Meta. Ringrazio per questo i rispettivi dirigenti scolastici e l’assessore alla PI Antonella Arnese".