A Sorrento Eleonora Di Maio presenta il musical "Anastasia" Venerdì 2 settembre a Villa Fiorentino il musical ispirato all'eccidio dei Romanov

Venerdì 2 settembre, alle ore 21, a Villa Fiorentino va in scena il musical "Anastasia", con la direzione artistica e la regia di Eleonora Di Maio. Lo spettacolo, che vedrà impegnati gli artisti dell'accademia "On Broadway musical theatre & dance", rientra nel cartellone dell'edizione 2022 di Sorrento Incontra, il contenitore di eventi promosso dal Comune di Sorrento, in collaborazione con varie associazioni ed istituzioni culturali.

Dopo il debutto nel 2016 all'Hartford Stage di Hartford, nel Connecticut, il musical è approdato l'anno successivo al Broadhurst Theatre di Broadway. La riproduzione mantiene alcune delle musiche del film originale, ispirato ad una storia vera, l'eccidio dei Romanov, durante la rivoluzione russa, ma si impreziosisce di nuovi elementi e molte canzoni.

"Una scelta, quella del musical Anastasia, che si è iscritta per puro caso all'interno dei noti eventi politici mondiali che si stanno svolgendo tuttora sotto i nostri occhi - spiega Eleonora Di Maio - E ha costituito un momento di riflessione per tutti noi, maestri e allievi. Un lavoro corale e molto appassionante, che siamo certi possa arricchire anche il pubblico". L'ingresso è libero fino ad esaurimento posti.