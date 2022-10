Coldplay: a Napoli anche dall'estero. "Vetrina enorme per la città" Manfredi: "Torna la grande musica e testimonia la centralità di Napoli"

Arriveranno a Napoli non solo da altre citta' d'Italia ma anche dall'estero per assistere al doppio concerto dei Coldplay. La band inglese suonera' allo stadio 'Maradona' il 21 e 22 giugno 2023, due date che sono andate sold out a poco piu' di mezz'ora dall'apertura della vendita dei biglietti lo scorso mese di agosto. Ad ognuna delle performance della band assisteranno 43mila spettatori. I numeri forniti dall'organizzazione dicono che sono 10mila i biglietti venduti in Campania e 2700 i tagliandi acquistati dall'estero. ''Con i Coldplay torna la grande musica a Napoli che mancava da tempo - ha detto il sindaco, Gaetano Manfredi - e questa e' un'ulteriore testimonianza della centralita' della nostra citta' ed e' un'opportunita' per la nostra economia e per il turismo perche' decine di migliaia di persone si sposteranno per venire qui dall'Italia e dall'estero. Noi lavoreremo sempre di piu' su questi grandi eventi anche destagionalizzando il turismo cosi' che Napoli possa essere piena tutto l'anno perche' questo significa economia, vita e opportunita' di lavoro per tanti''. Nonostante la forte richiesta, e' esclusa la possibilita' che possa essere inserita una terza data al 'Maradona'. ''I Coldplay a Napoli costituiscono una vetrina per la citta' ed anche la speranza che sia un primo segnale per il ritorno di star internazionali - ha sottolineato Giuseppe Gomez Paloma, promoter lodale di Fast Forward - anche perche' e' stata specificatamente la band e in particolare Chris Martin a scegliere Napoli. Questo ci fa ben sperare considerato che i Coldplay sono ormai da anni una delle band piu' iconiche del mondo e dunque potrebbero essere ambasciatori presso i loro colleghi''. Alla presentazione delle due date napoletane del tour mondiale della band inglese ha partecipato anche Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco per la musica e l'audiovisivo.