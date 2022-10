Halloween a Città della Scienza, esperimenti da brivido per centinaia di ragazzi Tutti sold out i 10 spettacoli del Planetario e i 3 science show

Sono oltre 3500 i napoletani e i turisti che hanno scelto di trascorrere la bellissima domenica di sole del 30 ottobre a Città della Scienza, in occasione della Festa di Halloween, ritornata in grande stile dopo i due anni di pandemia.



Il pubblico ha affollato le aree espositive del museo interattivo e i tanti laboratori e science show ispirati alla festa più spaventosa dell'anno, tutto ovviamente a base di scienza, tecnologia e apprendimento divertente. Insetti, pipistrelli, animali mostruosi, esperimenti da brivido sono stati al centro del programma, molto gradito dal pubblico.

Tutti sold out i 10 spettacoli del Planetario e i 3 science show del Mago Rudinì che si sono tenuti nella Sala Newton.

Laboratori e attività a tema Halloween sono previsti anche per lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, con orari di apertura del Science Centre dalle 9 alle 17.

Per maggiori info: www.cittadellascienza.it