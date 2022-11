Seminario a Piano di Sorrento: ecco i tecnologi alimentari di Lazio e Campania Venerdì 18 novembre al Centro Polifunzionale la convention aperta a tecnici e cittadini

Venerdì 18 novembre alle ore 16.30 presso il Centro Polifunzionale si vole il seminario "Il Tecnologo Alimentare: etica e deontologia professionale" che delinea il perimetro dell’etica e della deontologia professionale dando evidenza ai nuovi obblighi deontologici indicati dal Nuovo Codice e analizzando le condotte di recente introduzione. Un'iniziativa promossa dall'Ordine dei Tecnologi Alimentari di Campania e Lazio col patrocinio del Comune di Piano di Sorrento.

La riforma della professione: condotte etiche e virtuose dei professionisti

Si discuterà di riforma della professione che ha reso la deontologia professionale un tema ancora più sensibile e ha richiamato l’attenzione degli Iscritti agli Ordini professionali ad una stretta osservanza dei precetti cristallizzati dai codici Deontologici. Il Nuovo Codice Deontologico stabilisce che le condotte etiche e virtuose, oltre ad essere qualificate come obbligo per il professionista, rappresentano un fattore competitivo irrinunciabile.

Con riguardo alla violazione dei precetti deontologici, il seminario chiarisce il concetto di illecito deontologico e analizza le varie fasi del procedimento disciplinare.

Infine, a seguito dell’abolizione dei minimi tariffari, definisce lo stato dell’arte in materia di compensi professionalie fornisce indicazioni pratiche e irrinunciabili per impostare correttamente il rapporto tra Cliente e Professionista.

Formazione obbligatoria: partecipazione gratuita aperta anche ai cittadini

L’incontro permette di conseguire una formazione completa ed aggiornata sulle materie di Etica e Deontologia professionale del Tecnologo Alimentare, assolvendo alla funzione necessaria e obbligatoria della formazione continua alla luce della normativa vigente secondo la riforma delle professioni e del codice deontologico.

La partecipazione all'evento è libera e gratuita e quindi aperta non solo ai tecnici (ai quali saranno riconosciuti 3 crediti formativi professionali), ma anche ai cittadini residenti.

I relatori: c'è anche il magistrato Catello Maresca

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Salvatore Cappiello seguiranno gli interventi del Presidente dell'Ordine Lazio-Campania Salvatore Velotto, del magistrato Catello Maresca, di Carmine Foreste consigliere dell'Ordine, di Melania Barberis, Domenico De Crescenzo, Antonio Di Donna, Antonietta Focone e di Maria Vinaccia responsabile dello sportello "Sposa: il tecnologo alimentare al servizio delle aziende e del cittadino".