Il documentario "Le vicende del Piano di Sorrento" nella Basilica di San Michele Presentato in anteprima il video del libro di storia locale scritto da Francesco Saverio Esposito

Nella Basilica di San Michele Arcangelo ospiti del parroco don Antonino D'Esposito è stato presentato in anteprima il documentario storico "Le Vicende del Piano di Sorrento tra il XVIU e il XIX Secolo" tratto dal libro dell'avvocato Francesco Saverio Esposito e realizzato da Vincenzo Califano e Michele Russo con la collaborazione di Mariella Nica e col patrocinio del Comune di Piano, Assessorato al Turismo e Cultura.

Un'opera che ricostruisce la storia socio-economica della cittadina costiera che vanta una tradizione armatoriale di livello internazionale come documentato nella minuziosa ricerca dell'autore negli archivi ecclesiastici e privati che hanno originato la ricerca e quindi il volume. "L'idea di realizzare un documentario l'ho condivisa con gli amici Vincenzo Califano e Michele Russo e ci abbiamo lavorato 5 mesi - spiega Francesco Esposito - Abbiamo voluto fare un omaggio alla città, all'Amministrazione che ha voluto patrocinare l'evento mettendo a disposizione gratuitamente questo video che credo rappresenti un significativo contributo di conoscenza della storia delle famiglie che hanno scritto pagone memorabili di storia locale, le contrapposizione con Sorrento per l'autonomia del Piano, l'intraprendenza commerciale a livello internazionale. Il mio ringraziamento va tutti quanti hanno collaborato per questo lavoro, a Mariella Nica, al prof. Vincenzo Russo per l'editing, al Parroco Don Antonino e al vice sindaco Giovanni Iaccarino".