"Vorrei vedere i bambini giocare": a Nola c'è la scrittrice Marina Castellano Il libro sarà presentato alle ore 18.00 di domani, venerdì 3 marzo nella sede della Mondadori

La guerra vista con gli occhi delle vittime, in particolare dei bambini: lo ha raccontato Marina Castellano, scrittrice e referente sanitaria del progetto "People On The Move" di Medici Senza Frontiere.

Il libro, che porta il titolo di "Vorrei vedere i bambini giocare" con la prefazione di Cecilia Strada, sarà presentato alle ore 18.00 di domani, venerdì 3 marzo nella sede della Mondadori di Nola, in piazza Marconi.

Nel corso dell'incontro si discuterà dell'esperienza di infermiera di guerra vissuta dall'autrice ma anche della gestione delle criticità durante le emergenze sanitarie, in luoghi di guerra.

L'evento rientra nell'ambito della programmazione culturale portata avanti dallo store letterario nolano, diretto dalla giornalista Autilia Napolitano che, ispirandosi alla formula del caffè con l'autore, offre ogni volta spunti di riflessione favorendo una cultura partecipata condivisa di cui i destinatari sono principalmente i giovani.