Napoli, Mario Martone presenta agli studenti il docufilm su Massimo Troisi "Laggiù qualcuno mi ama" è il titolo del fil presentato dall'Ufficio Scolastico Regionale Campania

Giovedì 27 aprile alle ore 10 nell'Auditorium del Polo Universitario di San Giovanni a Teduccio della Federico II oltre trecento studenti e diciotto scuole incontrano Mario Martone partecipando alla presentazione del suo film documentario “Laggiù qualcuno mi ama” dedicato a Massimo Troisi.

Lo speciale evento rappresenta l’inizio delle attività della Rete delle scuole Frame Net costituita quest’anno è che riunisce gli istituti superiori della Campania ad indirizzo servizi culturali e dello spettacolo e audiovisivo e multimediale promossa dall’Ufficio III dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e costituitasi in questo anno scolastico con un protocollo di intesa tra le scuole aderenti per valorizzare azioni comuni sul cinema e l’audiovisivo.

All’appuntamento all’Auditorium di San Giovanni a Teduccio intervengono il Direttore Generale dell’Usr Campania Ettore Acerra e il Rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II Matteo Lorito. Saranno presenti, inoltre, i dirigenti scolastici e le delegazioni di docenti e studenti delle scuole della rete Frame Net: I.I.S. Alfonso Casanova - I.S.I.S.5. Osvaldo Conti I.I.S. – Liceo Artistico Statale San Leucio - I.S.I.S. Ferraris Buccini - Liceo Statale Don Gnocchi - Liceo Giordano - Bruno - I.S. Marconi, IPSEOA Duca di Buonvicino - Liceo Statale Don Lorenzo Milani - I.S.Bernini De Sanctis - I.S.I.S. Boccioni Palizzi (Liceo Artistico) - IPSEOA Rossini – IPSEOA Antonio Esposito Ferraioli I.S. Caravaggio - Liceo artistico – Liceo Statale Giorgio De Chirico - I.I.S. Gian Camillo Glorioso Convitto Nazionale T. Tasso - Liceo Artistico Sabatini Menna.