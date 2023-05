Piano di Sorrento, le "Domeniche ArcheoAperiMusica" al Museo di Villa Fondi Secondo appuntamento domenicale per gli amanti dell'archeologia, dell'arte e della musica

Domenica 14 maggio, festa della mamma, è possibile trascorrerla in modo originale e interessante partecipando al secondo appuntamento della rassegna “Domeniche ArcheoAperiMusica al Museo di Villa Fondi” giunta alla terza edizione.

Un evento che apre le porte del Museo "Georges Vallet" alla musica, un'occasione per visitatori italiani e stranieri di vivere lo stesso museo non più come uno statico “contenitore”, ma come centro pulsante ed aggregante di cultura in ogni sua forma e manifestazione per far conoscere a un numero sempre più ampio di persone la sua collezione archeologica e per promuovere i valori universali della cultura e dell’arte.

L’evento è organizzato dal Comune di Piano di Sorrento in sinergia con S.C.S. Società dei Concerti di Sorrento, in collaborazione con MusAPS Museo Archeologico Territoriale della Penisola Sorrentina “George Vallet” ed è patrocinato dalla Città Metropolitana di Napoli e Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Domenica propone un concerto dedicato al Belcanto italiano, il M.tro Paolo Scibilia al pianoforte e il soprano macedone Tamara Angelovska.

Lo spettacolo è strutturato in tre momenti: visita guidata del museo (ore 10.30), concerto (ore 11.30) e aperitivo-degustazione di saluto sulla magnifica terrazza belvedere (ore 12.30).

L’ingresso è gratuito e senza prenotazione fino ad esaurimento posti a sedere. Il programma del concerto “Il Belcanto nella tradizione Italiana” prevede l’esecuzione di cinque Arie d’Opera di G. Donizetti, quindi a seguire W.A. Mozart, G. Verdi e V. Bellini, cinque Romanze da Camera di F.P. Tosti.