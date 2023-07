Sorrento Classica Festival, l'1 agosto il "Burlesque, satira e parodie" Al Chiostro di San Francesco continua la rassegna del Comune a cura della Società Concerti Sorrento

L'appuntamento con il quinto spettacolo della rassegna "Sorrento Classica Festival" è in programma per l'1 agosto al Chiostro San Francesco alle ore 21.15 con lo spettacolo “Burlesque, Satira e Parodie della Musica Classica” a cura del Cinquetto un celebre, esilarante, insolito ed inimitabile ensemble d’archi, unico per formazione, genere e programma, composto da cinque professori d’orchestra del Teatro San Carlo di Napoli, il teatro dell’Opera più antico d’Europa: i violinisti Giuseppe Carotenuto, Angelo Casoria, Salvatore Lombardo e Nicola Marino e Gianni Stocco al contrabbasso.

Musicisti attivi nel campo della musica classica, da camera, sinfonica e operistica, legati da una complicità musicale “fuori dagli schemi”. L’idea de Il Cinquetto nasce dal gioco e dall’affiatamento dei suoi membri che, durante le prove e dietro le quinte del teatro più antico d’Europa, si ritrovano insieme per riprendere i temi musicali delle composizioni in programmazione e “rivederli” in modo parodistico, esagerandone i tratti tematici con un’interpretazione del tutto personale, volutamente buffa e simpatica.

Cinque amici che giocano con i propri strumenti e si divertono con la musica che fanno, cinque persone che dialogano amichevolmente e con umorismo rileggono quello che dalla tradizione classica hanno ricevuto, cinque voci che raccontano anche ai più lontani una storia fatta di musica, musica diversa, divertita, divertente. Il Cinquetto è stato invitato ad esibirsi, oltre che sul palco del Teatro San Carlo di Napoli, all’EXPO di Milano, al Premio Troisi, al Giffoni Film Festival, presso altri importati festival e rassegne italiane.