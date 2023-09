Con Madama Butterfly riparte la stagione lirica del teatro San Carlo Il 12 settembre si alza il sipario con il capolavoro di Puccini

Riprende, con Madama Butterfly, la stagione lirica 22/23 del teatro San Carlo. Martedì 12 settembre alle ore 20 si alzerà il sipario sul capolavoro di Giacomo Puccini nella versione registica firmata da Ferzan Ozpetek, con il direttore musicale Dan Ettinger alla guida di Orchestra e Coro del Lirico di Napoli. Le scene sono di Sergio Tramonti, i costumi di Alessandro Lai e le luci di Pasquale Mari.

Doppio il cast per questa produzione del Massimo napoletano che vedrà in palcoscenico l’uno accanto all’altro nomi internazionali della lirica e riconosciuti talenti musicali del territorio: nel ruolo del Cio-Cio-San si alterneranno infatti Ailyn Perez (12, 17, 24 e 27 settembre) e Valeria Sepe (15, 20, 26, 28) e in quelli di Pinkerton Saimir Pirgu (12, 17, 24 e 27 settembre) e Vincenzo Costanzo (15, 20, 26, 28).

Marina Comparato sarà Suzuki mentre Ernesto Petti interpreterà Sharpless. Paolo Antognetti sarà Goro, Ildo Song sarà Bonzo e Paolo Orecchia Yamadori. Completano il cast Laura Ulloa (Kate Pinkerton), Giuseppe Todisco (Commissario), Antonio De Lisio (Ufficiale del registro), Linda Airoldi (Mamma), Anna Paola De Angelis (Zia), Franca Iacovone (Cugina), Giacomo Mercaldo (Yakusidé).

La rilettura di Ozpetek dell’opera di Puccini ci porta nel Giappone degli anni ’50, con una Cio-Cio-San forte e determinata: “Madama Butterfly per me non è affatto una vittima come viene sempre vista” afferma il regista nelle note del programma di sala – “per me la vittima è lui, Pinkerton, vittima di se stesso, un burattino. Lei è una donna determinata, è cosciente delle cose che fa, tutt’altro che fragile. Parla della sua casa americana, ha voglia di Occidente e cambia religione. Proprio per questo non è una vittima. Ha in mano il suo destino”.

Melodramma tra i più amati e popolari della storia della musica, Madama Butterfly è una tragedia giapponese in tre atti su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa, dal racconto Madame Butterfly di John Luther Long e dal dramma Madame Butterfly di David Belasco. Fu rappresentata per la prima volta a Milano, al Teatro alla Scala il 17 febbraio del 1904.

Otto le recite in cartellone, da martedì 12 settembre a fino a giovedì 28 settembre. Prima della prima, martedì 12 settembre alle ore 18.30 al Café Opera, per la serie “Lezioni d'opera”, il musicologo Dinko Fabris parlerà di Madama Butterfly (ingresso libero).