Al via Piano City Napoli 2023: un'armonia senza confini 300musicisti e più di 100 eventi, Concerti fino a domenica

La magia del pianoforte, uno strumento che parla a cuore e anima, si riversa per le strade di Napoli in un evento unico: Piano City Napoli 2023. Curata con maestria da Dario Candela, rinomato pianista, questa rassegna musicale si distingue per abbattere barriere di ogni genere, unendo giovani talenti e affermati virtuosi in un connubio eclettico di cultura e svago.

L'edizione 2023 di Piano City Napoli abbraccia una formula innovativa, promuovendo la musica in ogni angolo della città. I palcoscenici si estendono dalla Tan-Area Nord di Piscinola al Centro Polifunzionale Ciro Colonna di Ponticelli, fino al Liceo Melissa Bassi di Scampia, dimostrando un impegno tangibile verso i giovani talenti.

La musica classica, eseguita con maestria da rinomati pianisti come Bruno Canino e Danilo Blaiotta, si mescola con le nuove forme di comunicazione musicale rappresentate dal pianista youtuber Francesco Parrino, rendendo l'evento un'esperienza completa e coinvolgente.

Concerti e Sinergie Musicali

La rassegna prevede esecuzioni di capolavori sinfonici affidati a più pianoforti, aprendo le porte alla bellezza della musica classica. Il suggestivo Concerto all’alba al Museo Hermann Nitsch e le visite guidate al Molo San Vincenzo con il pianista Luca Amitrano offrono esperienze uniche, abbattendo ogni barriera di censo e di condizione. I Conservatori della Campania si uniscono all'armonia, contribuendo con il loro talento. Dal Museo Filangieri al suggestivo San Pietro a Majella, la città di Napoli si fa teatro di emozioni musicali intense.

Musica Senza Barriere: Inclusione e Diversità

L'evento si pone l'obiettivo di abbattere ogni tipo di barriera, inclusa quella dell'età. La musica è un linguaggio universale e così si fa sentire all'Istituto Penale per i Minorenni di Nisida e al Pausilipon, coinvolgendo anche i più giovani in questa esperienza straordinaria. Piano City Napoli 2023 si annuncia come un evento ancora più coinvolgente, pronto a regalare emozioni a 360 gradi. La musica unisce, abbatte barriere e porta bellezza ovunque, confermando Napoli come una città vibrante di cultura e passione per l'arte pianistica. Non perdere questa straordinaria sinfonia che risuonerà per le strade partenopee.