A Nisida il seminario "Comunico Ergo Sum" dei Rotary Club della Campania L'evento è stato organizzato dal Distretto 2101 sul tema della comunicazione

Il seminario organizzato dal Distretto 2101 del Rotary International sul tema Comunicazione Efficace e Immagine dal titolo “Comunico…Ergo Sum” si è svolto presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Nisida a Napoli e ha fatto registrare una grande e interessata partecipazione dei club e dei soci. L'obiettivo dell’evento è stato quello di "spronare ogni singolo Club a relazionarsi pubblicamente in maniera efficace per far meglio comprendere le azioni di service praticate dal Rotary in ambito sociale".

A coordinare l'incontro Ugo Oliviero, governatore del distretto campano, affiancato da Massimo Franco, presidente della Commissione Immagine Pubblica e Comunicazione e da Gabrio Filonzi, coordinatore per l’immagine pubblica regione 15 area 1, per il triennio 2021-2024. Hanno partecipato all'evento Antonio Branco, governatore eletto 2024-2025 e Angelo Di Rienzo, governatore nominato 2025-2026.

Gli interventi dei relatori sono risultati tutti di ottima fattura e molto interessanti trattando a trecentosessanta gradi i vari aspetti che riguardano e interessano la comunicazione e l’immagine pubblica in generale e del Rotary in particolare: dall’utilizzo dei social, molto appetiti soprattutto dai più giovani, snelli e rapidi per inviare notizie flash di eventi, alla stampa cartacea e quella on line capaci di significativi approfondimenti necessari per far comprendere bene la mission del Rotary. Dalla comunicazione visiva e multimediale, fino al metaverso e all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, tutto sempre nel pieno rispetto del Brand Center, per una voce coerente e un’identità visuale unificata che rafforzi l’Associazione internazionale dedita alla sostenibilità e al miglioramento delle condizioni esistenziali dell’intera umanità.

Noemi Taccarelli, Antonio Moccia, Federica Tortora, Ivana Nasti, Raffaele Allegro e Francesco Aversano hanno presentato le loro relazioni cui hanno fatto seguito gli interventi dalla platea animando un confronto che ha avuto il pregio da una parte di mettere a nudo difficoltà e ritardi da colmare e, dall’altra, di organizzare le nuove sfide comunicative affinché le percezioni del Rotary e del suo brand possano diventare reali e omogenee in tutte le aree del Distretto 2101.

I lavori si sono conclusi con gli interventi di Tony Ardito, Gabrio Filonzi e Ugo Oliviero che ha concluso l'incontro rotariano con il caratteristico rintocco della campana.