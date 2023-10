Piano di Sorrento, dal 3 novembre al 16 febbraio "I Venerdì...in Comune" Al via la nuova rassegna letteraria dell'Assessorato alla Cultura

Dal 3 novembre l'Assessorato alla Cultura diretto dal vice sindaco Giovanni Iaccarino propone la rassegna "I Venerdì...in Comune" che ha l'obiettivo di "apprezzare e diffondere storie e tradizioni, avviano un processo di condivisione di idee nell'ambito di un programma molto interessante e ricco di temi e di generi", sottolinea l'organizzazione che coinvolge anche l'Associazione Archimede, il CIF Centro Italiano Femminile e l'Unitré, Università delle tre età. La rassegna propone ospiti autori e personalità che dialogheranno nel corso degli eventi su tematiche presentate con libri e altre forme artistico-culturali.

“Stiamo proseguendo in modo concreto e qualitativo a mettere a punto interessanti percorsi che non fanno altro che confermare la vocazione culturale di Piano di Sorrento - sottolinea Iaccarino - Questi incontri in programma il venerdì possono contare sulla presenza di ospiti importanti, stimati e dotati di indubbie capacità nella cultura, nella lettura e nella letteratura. Ringrazio per la collaborazione l’Associazione Archimede, il CIF Centro Italiano Femminile e l’UNITRE Università delle tre età: fondamentale, infatti, continuare a fare rete con le realtà sociali, culturali e associative del nostro territorio”.

Il primo appuntamento è per venerdì 3 novembre con "Al largo di Santa Cruz" di Filomena Baratto, dialoga con l'autrice Annamaria Farricelli. Il 10 novembre "La fortuna di essere nati - cent'anni di memorie familiari tra Napoli, Pozzuoli e Lipari" di Valentina Fiori, dialoga con l'autrice Ilaria Romeo.

Il 17 novembre è la volta di "Crisi e riti della contemporaneità" di Giovanni Gugg, dialoga con l'autore Anna Gentile e a chiudere gli appuntamenti di novembre, il 24 con "Le quattro giornate di Napoli" di Ciro Raia.