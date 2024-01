Domenica al Museo: anche oggi in tanti al Palazzo Reale Nonostante la pioggia nelle prime ore “dati – spiega Epifani - in linea con le festività”

Anche nel 2024 torna 'Domenica al Museo'. L'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, guidato dal Ministro Gennaro Sangiuliano, che consente l'ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. Oltre 235mila le presenze registrate a dicembre.

Palazzo Reale a Napoli tra i siti aperti in Campania

Numerosi i siti aperti in Campania. E nonostante la pioggia di questa domenica si attendono dati in linea con le festività appena trascorse, come spiega il direttore del Palazzo Reale di Napoli, Mario Epifani che parla di un'ottima riposta dei visitatori: “Il riscontro è sempre positivo anche perché nel 2023 sono state aggiunte anche altre giornate a livello nazionale. Noi proseguiamo anche con altre iniziative come le aperture serali e vediamo che c'è sempre un'ottima risposta”.

Il trend della prima domenica di gennaio

Oltre mille, infatti, gli ingressi registrati già nelle prime ore nel palazzo storico di piazza del Plebiscito: “Forse proprio per la pioggia nell'arco delle prime due ore abbiamo superato i mille visitatori quindi ci aspettiamo che anche questa giornata sia nelle media dei cinquemila visitatori”. Un trend in linea con il “grande afflusso in tutti i giorni in queste festività natalizie” e che conferma il turismo culturale in costante crescita: “Un po' come tutti i musei dopo il covid la crescita è costante e anche rispetto al pre pandemia abbiamo quasi raddoppiato i numeri. C'è stata una crescita esponenziale”.

Nuovi progetti per Palazzo Reale

Intanto diversi i progetti in cantiere: “Abbiamo tanti lavori in corso – spiega Epifani - alcuni visibili altri meno, come una mostra che si tradurrà poi in un museo permanente al pian terreno che introdurrà la visita al Palazzo e questo a fine marzo. Nel frattempo ci sono tanti restauri che si concludono in questi mesi, quindi nuovi spazi per il pubblico”.