Ricerca, Gianni Lepre: "A Napoli sta crescendo una mentalità di innovazione" La Campania è prima assoluta in Italia per quota di imprese under 35 sul totale della regione

Dal technology forum Campania di Ambrosetti emergono dati confortanti per il posizionamento della regione in tema di ricerca e sviluppo. Gli investimenti sono pari a 1,47 miliardi, la Campania è prima nel Mezzogiorno e settima assoluta in Italia.

L’incremento rispetto al 2016 è del 15,6%, ma l’incremento c’è ed è evidente, aumentando anche il numero di ricercatori. “In questa graduatoria - esordisce l’economista Gianni Lepre, consigliere del ministro della cultura Sangiuliano - Napoli e la Campania non sono soltanto primi nel Mezzogiorno, ma si posizionano subito dietro al Piemonte e alla Toscana”.

Il noto economista che tra l’altro è presidente della commissione reti e distretti produttivi dell’ordine dei dottori commercialisti Napoli, ha poi continuato:

“Il Polo universitario napoletano di San Giovanni a Teduccio sta trascinando il settore della Ricerca e Sviluppo nella regione, ma nello stesso tempo la sta internazionalizzando. Nel prestigiosissimo Campus partenopeo la metà degli iscritti alla Apple Academy sono stranieri. I giovani studenti campani, al contrario di quanto accade nel resto del Mezzogiorno, spesso preferiscono laurearsi in una delle sette università della regione. Il numero degli iscritti negli atenei campani è inferiore solo a quello rilevato nel Lazio e in Emilia Romagna, ma la realtà napoletana tra Apple e Cisco Accademy è di prestigio e valore mondiale”. Il prof.

Lepre ha poi concluso: “Il dato forse più significativo è che con una percentuale dell’11,3 %, la Campania è prima assoluta in Italia per quota di imprese under 35 sul totale della regione. In pratica, e senza fare rumore, sta nascendo una nuova generazione di imprenditori e di imprese ad alto tasso di innovazione, a cui manca solo la cassa di risonanza utilizzata per il nord”.