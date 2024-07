Il San Carlo di Napoli è il miglior teatro d'Italia per il servizio clienti L'indagine premia il Lirico partenopeo

Il Teatro di San Carlo eccellenza nazionale per il suo servizio clienti. A stabilirlo è l’Italy’s Best Customer Services 2024-2025, l’indagine realizzata da L’Economia del Corriere della Sera e la società Statista: il Lirico di Napoli spicca al primo posto non solo nella rispettiva categoria dei “Teatri”, ma nell’intera sezione “Tempo libero, Cultura e Formazione” con lo straordinario risultato di 9.19 su 10.

Rientra tra le venti aziende a superare il punteggio di 9, collocandosi al quarto posto della classifica generale, che comprende 473 realtà premiate.

Il direttore generale Emmanuela Spedaliere dichiara: “Apprendo con orgoglio il risultato conseguito dal Teatro di San Carlo nell’ambito che più di ogni altro rappresenta il fine ultimo della Fondazione: il servizio che si restituisce alla comunità. È una vittoria di cui è partecipe l'intero team del Teatro che, con professionalità e passione, dedica ogni giorno il proprio lavoro alla cura dei suoi spettatori e visitatori”.

"Il Teatro San Carlo ha sempre dedicato massima cura e attenzione al suo rapporto con il pubblico: una presenza costante sia offline, attraverso il front office e la linea dedicata della nostra Biglietteria (attiva tutti i giorni dalle 10 alle 18), che online, con un sistema di ticketing integrato e multicanale che consente la rapida selezione dei posti in mappa sia da pc che da dispositivo mobile e il pagamento attraverso tutti i circuiti di carte di credito. Inoltre un form online per la richiesta di informazioni e un indirizzo email sempre attivo e costantemente presidiato e dedicato all’ascolto delle esigenze del pubblico completano il quadro dell’accessibilità ai servizi del Teatro. La presenza del Teatro sulle piattaforme dei principali social media (Facebook, Twitter-x, Instagram, Tripadvisor e Tik Tok) offrono un ulteriore touch point per gli utenti, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per condividere curiosità esperienze e fornire informazioni su quello che accade in Teatro. Infine, la Community web, che conta oltre 70.000 iscritti, è il servizio newsletter con cui il Teatro San Carlo informa regolarmente i propri clienti e offre loro promozioni e vantaggi sulle iniziative in programma", si legge nella nota del Massimo partenopeo.

L’indagine Italy's Best Customer Service 2024-2025 è stata condotta su un campione di più di 15mila intervistati che hanno valutato il customer service di oltre 4.600 aziende in Italia, suddivise in 155 categorie, e individuate in base al numero di clienti, alla popolarità e alla rilevanza geografica. I giudizi sono stati espressi tenendo in considerazione la disponibilità dei rispondenti a raccomandare il servizio ed altri cinque criteri: disponibilità del servizio, orientamento al cliente, competenza professionale, qualità della comunicazione e varietà delle soluzioni offerte.