Mondadori alla Galleria Umberto: "Un altro passo per il rilancio culturale" La soddisfazione del sindaco Manfredi, che ha inaugurato la struttura

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, alla presenza dell’assessora alle attività produttive Teresa Armato e del consigliere comunale Gennaro Demetrio Paipais, ha inaugurato questa mattina il Mondadori Bookstore realizzato nella Galleria Umberto I.

“Come Comune abbiamo accompagnato un percorso amministrativo, un po’ travagliato, che ha coinvolto vari enti. Recuperiamo uno spazio importante dal punto di vista culturale, anche in un’ottica di animazione della Galleria per la quale puntiamo ad un rilancio anche grazie ad un intervento di riqualificazione molto significativo che è in corso. Oggi realizziamo un ulteriore passo nella direzione di creare una città che ha grande attenzione verso la lettura e gli aspetti culturali in generale”, ha commentato il sindaco Manfredi.