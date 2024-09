Università, asse tra Napoli e l'Albania: la nuova sfida della formazione Confronto tra i rappresentanti di Parthenope e Federico II con cattedratici ed autorità di Tirana

"Ringrazio Milva Ekonomi, Deputata e Segretaria per il Programma del Partito Socialista Albanese. L'incontro avuto oggi - spiega il professore Leone Melillo - è stato determinante, in tema di "attivatori trasversali per la transizione verso la sostenibilità", quali "istruzione, scienza, tecnologia, ricerca, innovazione e digitalizzazione". E' l'esisto del vertice al quale hanno preso parte il Prof. Leone Melillo dell'università Parthenope, il rettore della Federico II Matteo Lorito nell'ambito di un gemellaggio di studi con l'Albania.

Come ha già evidenziato Edi Rama - precisa Milva Ekonomi - "Abbiamo la visione del 2030 e stiamo lavorando per realizzarla".