"Un libro sotto le stelle", successo di pubblico per la rassegna letteraria Il tre ottobre il gran finale presso il liceo "Severi" di Castellammare

Oltre 800 partecipanti e 500 libri venduti: sono i numeri della ventesima edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle” sotto la direzione di Gino Aveta, che ha preso ufficialmente il via, con il primo ciclo, lo scorso 17 luglio nella città di Salerno a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar per poi approdare sulla suggestiva piscina dell’hotel Baita del Re Resort di Ottaviano e concludersi sulla terrazza panoramica del Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia con la presentazione del libro "Kitemmorto...ascoltando Napoli" di Ciro Giustiniani, attore comico e scrittore, che ripercorre un viaggio nella lingua napoletana e nelle sue espressioni più significative.

Alla presenza del primo cittadino di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha presentato il suo ultimo romanzo Angelo Mascolo dal titolo "La stagione dell'ultimo sguardo. Il commissario Vito Annone e il vetturino". La chiusura del terzo ciclo degli incontri è stata affidata allo scrittore e poeta torinese Guido Catalano con "Cosa fanno le femmine in bagno?", edito da Feltrinelli.

Grande soddisfazione da parte di Giuseppe Esposito, presidente del Circolo Velico Stabia che ha ringraziato l’Associazione Meridiani per aver avuto la possibilità di collaborare alla realizzazione di questa edizione. "Crediamo molto nell’importanza della diffusione della cultura per creare speranza nel mondo e per far sì che tutti, ma in particolare i giovani, possano riavvicinarsi alla lettura".

"Un libro sotto le stelle è un modo intelligente e divertente per rinnovare i percorsi di una cultura, quella italiana, che è nata davvero sotto le stelle: stellato è infatti il cielo che Dante tornò a rivedere, come quello che hanno potuto ammirare gli ospiti della rassegna, e «stelle» è la parola che conclude tutte e tre le cantiche della divina Commedia. Il libro, d’altra parte, è ancora la migliore bussola per orientarsi nel mare della sempre più complessa contemporaneità", ha spiegato Ada Minieri, vicepresidente dell’Associazione Meridiani e Consigliere segretario dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli.

Gli incontri sono stati affidati alla conduzione di Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani, mentre le letture dei brani sono state seguite da Teresa Esposito, curatrice della rassegna “Stabia in Versi” e Silvio Martino, speaker di Rai Radio Live Napoli. Al termine di ogni appuntamento i presenti sono stati deliziati dall'arte culinaria e dolciaria dello chef Nunzio Illuminato, patron della Baita del Re Resort che si è avvalso della straordinaria collaborazione e professionalità dei docenti e degli studenti degli Istituti Alberghieri “Luigi De’ Medici” di Ottaviano e “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia.

Ultimo appuntamento il 3 ottobre alle ore 10:30, presso l’auditorium del Liceo Scientifico “Francesco Severi” di Castellammare di Stabia con la presentazione dell’ultimo lavoro di Enzo Nucci, corrispondente Rai da Nairobi per l’Africa subsahariana dal titolo "Africa contesa. La risposta del continente all'assalto delle superpotenze", alla presenza di oltre 500 studenti.