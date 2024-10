"Conoscere e comunicare il patrimonio storico-artistico napoletano" Presentazione del libro di Gianpasquale Greco e Rosario Bianco

Sabato 5 ottobre alle ore 18, presso il complesso basilicale di Cimitile, in via Madonnelle 5, la Fondazione Premio Cimitile, nell’ambito del progetto “la letteratura incontra il territorio”, presenta il libro: “La Gerarchia del bello: Conoscere e comunicare il patrimonio storico-artistico napoletano che non ti aspetti”, a cura di Gianpasquale Greco e Rosario Bianco – Rogiosi Editore.

Il patrimonio storico-artistico napoletano vanta millenni di ricchezza. L’enorme mole di pubblicazioni, musica, spettacolo, film, serie tv e contenuti social-media hanno reso il suo volto unico al mondo. Ma è tutto davvero noto? Il main-stream ha portato alla comunicazione di una scelta più o meno larga ma sempre e comunque omogenea di attrazioni, siti e risorse culturali. Si è creata perciò una sorta di ‘gerarchia del bello’, nello story-telling delle classifiche, dei cataloghi, degli advising, che ha dimenticato la bellezza, la peculiarità e la diversità delle mete del patrimonio napoletano e campano, creando delle vastissime zone d’ombra. Il presente volume ha lo scopo opposto. Vuole, infatti, promuovere le realtà ed i siti del patrimonio napoletano e campano meno comunicati ma sublimi come quelli più noti, narrati in modo inedito, trasformando la gerarchia della notorietà nella rete delle singolarità.

Il progetto, nell’ambito del quale si tiene questa iniziativa editoriale, intende promuovere lo sviluppo sociale e culturale dell’Area nolana, partendo dalle ricchezze del Comune di Cimitile rappresentate dal grande patrimonio archeologico e religioso delle basiliche paleocristiane.

Alla presentazione del volume interverranno: Filomena Balletta, Sindaco di Cimitile; Elia Alaia, Presidente dell’Associazione Obiettivo III Millennio; Nicola Tartaglione, Vice Presidente dell’Associazione Dimore Storiche d’Italia, sez. Campania; Candida Carillo, Direttrice dell’Archivio di Stato di Napoli; Carlo Ebanista, Professore Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale presso l’Università del Molise; Gianpasquale Greco, Storico dell’Arte e curatore del volume. Coordinerà: Felice Napolitano, Presidente della Fondazione Premio Cimitile.