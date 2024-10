Magazzino 18: quell'immensa tragedia mai portata alla luce Storie di italiani: si presenta il libro di Simone Cristicchi con Jan Bernas

L'Associazione New Umor Sound di Durazo il prossimo 14 novembre dalle ore 12,00 alle 13,00 presenterà alla fiera internazionale di Tirana , il libro di Simone Cristicchi con Jan Bernas "Magazzino 18", primo lavoro editoriale tradotto in Albanese da Yllka Hasani, copertina di Massimo Battista su concessione della Mondadori spa. Presenterà il libro Ariola Kondakciu il volume è stato stampato da Botimet Jozef Shpk.

Il tema dell libro narra le storie di italiani d'Istria, fiume e Dalmazia. "Narra la storia di coloro che hanno vissuto quel triste epilogo di vita nel Magazzino 18 del Porto Vecchio di Trieste, dove montagne di sedie aggrovigliate come ragni di legno. Legioni di armadi desolatamente vuoti. Letti di sogni infranti. E poi fotografie, pagelle, diari, reti da pesca, pianoforti muti, martelli ammucchiati su scaffalature imbarcate dall’umidità. Questi e innumerevoli altri oggetti d’uso quotidiano riposano. Oltre sessant’anni fa tutte queste masserizie furono consegnate al servizio esodo dai legittimi proprietari, gli italiani d’Istria, Fiume e Dalmazia, un attimo prima di trasformarsi in esuli: circa trecentocinquantamila persone costrette a evacuare le loro case e abbandonare un’intera regione in seguito al Trattato di pace del 10 febbraio 1947, che consegnò alla Jugoslavia di Tito quel pezzo d’Italia da sempre conteso che abbraccia il mare da Capodistria a Pola.

Di questa immensa tragedia quasi nessuno sa nulla. E Simone Cristicchi è riuscito a rendere questo libro un valore civile".