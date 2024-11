"Un autunno napoletano": Lorenzo Marone e Paolo Siani a Nola ""Un'occasione di confronto per alimentare il piacere della lettura e creare nuove sinergie"

"Doppio appuntamento nel Caffè Letterario della Mondadori di piazza Marconi. Iniziative in trasferta per il progetto 'Io leggo perché'. Saranno Lorenzo Marone e Paolo Siani gli ospiti della settimana a Nola. "Entrambi gli appuntamenti si inseriscono nell'ambito della rassegna 'Un autunno napoletano', promossa dallo store nolano diretto dalla giornalista Autilia Napolitano in sinergia con le associazioni del territorio": si legge nella nota.

"Marone presenterà a partire dalle ore 18.30 il suo nuovo romanzo 'A volte la vita capita'; stesso orario domani per Paolo Siani che presenterà il libro 'Senza colpe. Bambini in carcere'. A quest'ultimo evento organizzato anche in occasione della Giornata mondiale dell'infanzia prenderà parte anche il presidente dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli.

"Un'occasione di confronto per alimentare il piacere della lettura e creare nuove sinergie - spiega Autilia Napolitano - ma anche un'opportunità per accendere i riflettori su argomenti di grande attualità con il coinvolgimento dei ragazzi del liceo classico e delle scienze umane, Giosuè Carducci di Nola e Casamarciano". Attività che coincidono con la settimana del contest di 'Io leggo perché' riservato alle scuole che avranno la possibilità di incrementare le loro biblioteche scolastiche attraverso le donazioni di libri. "Il libro si riconferma uno strumento efficace di conoscenza - aggiunge Napolitano - e per tutta la settimana non solo apriremo il nostro salotto alle scuole del territorio che lo vorranno ma saremo anche in trasferta per trasferire il piacere della lettura direttamente tra i banchi di scuola rinnovando l'entusiasmo nei giovani lettori".