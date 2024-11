Napoli-Roma sulle note di "Again", l'inedito di Pino Daniele. L'inedito di Pino Daniele sarà presentato in occasione della partita Napoli-Roma

Un nuovo capitolo della storia musicale di Pino Daniele sta per essere svelato al pubblico: un brano intitolato "Again", sarà presentato in anteprima domani, 24 novembre 2024, allo stadio di Diego Armando Maradona di Napoli, in occasione della partita contro la Roma. Questo brano, frutto di un lavoro che affonda le radici negli anni precedenti alla sua morte, promette di regalare ai fan del cantuatore partenopeo una nuova emozione musicale, ricca di autenticità e passione.



Il brano Again

Il brano "Again", scritto da Pino Daniele nel 2009, è un incontro di suoni che mescolano le radici partenopee, il blues e la world music, creando una musica universale che riflette l'approccio intimo e autobiografico dell'artista. La presentazione avverrà attraverso un video teaser esclusivo, realizzato in collaborazione con Dazn e Warner Music. Again sarà disponibile dal primo dicembre in radio e su tutte le piattaforme digitali. La canzone è il risultato di un lavoro meticoloso da parte dello stesso Pino Daniele, che ha curato la produzione e gli arrangiamenti. Scritto nel 2009, l'anno dopo la reunion con il suo supergruppo per «Ricomincio da 30» ed il concertone in piazza del Plebiscito.La registrazione è avvenuta tra il Blue Drag Studio di Roma e il Forward Studios di Grottaferrata (Roma), con missaggio a cura di Tommy Vicari. Per celebrare questo nuovo rilascio, il brano è stato masterizzato nel 2024 da Pino "Pinaxa" Pischetola presso il suo studio di Milano, il Pinaxa Studio.



La pubblicazione a 10 anni dalla scomparsa di Pino Daniele

La pubblicazione di Again assume un valore speciale in un momento di ricorrenze significative per i fan di Pino Daniele: la canzone viene infatti lanciata in vista dei 10 anni dalla sua scomparsa e dei 70 anni dalla sua nascita. Questo brano inedito non è solo una testimonianza dell’eredità musicale che Pino Daniele ha lasciato, ma anche un tributo alle sue radici e alla sua capacità unica di parlare al cuore di chi lo ascolta. I fan del grande artista napoletano potranno ascoltare il brano per la prima volta allo stadio Maradona e poi continuare a vivere l'emozione dell'inedito, che aggiunge un altro tassello alla ricca discografia di Pino Daniele, sempre capace di emozionare e di parlare direttamente alla gente con la sua musica senza tempo.