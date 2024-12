A Napoli attesi 380mila turisti da Natale all'Epifania Armato: "Rafforzeremo servizi, dall'igiene alla mobilità pubblica: ci saranno anche i tutor"

Nel periodo delle festività natalizie e fino all'Epifania in città sono attesi 380mila visitatori. Il dato è stato riferito dall'assessore al Turismo, Teresa Armato, in occasione della presentazione del programma del Capodanno. "L'Osservatorio ci riferisce che a partire dal 22 dicembre - ha detto Armato - è atteso un numero significativo, importante di persone, 380mila, che troveranno la città pronta ad ospitarli perché abbiamo rafforzato tanti servizi dall'igiene alla mobilità pubblica alla sicurezza e in strada ci saranno 25 ragazzi 'tutor del turismo'. Turisti che, insieme ai nostri concittadini, potranno godere di circa 80 eventi tra concerti, eventi e spettacoli dedicati al Natale e alle feste".