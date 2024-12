Napoli: manifestazione in piazza in difesa dell'archivio Parisio Marì Muscarà: "Rilanciare la cultura napoletana"

"Piazza del Plebiscito deve tornare a essere il cuore pulsante della cultura e dell'identità napoletana". Con queste parole la consigliera indipendente della regione Campania, Marì Muscarà, è intervenuta oggi durante la manifestazione pubblica organizzata per difendere l’Archivio fotografico Parisio, un tesoro storico di Napoli che rischia di andare all’asta a causa di debiti pregressi.

La consigliera Muscarà, affiancata dal presidente di Sud protagonista, Salvatore Ronghi, e dal presidente del comitato portosalvo, Antonio Pariante, e numerose associazioni del centro storico di Napoli, ha sottolineato l’importanza di tutelare e valorizzare questo patrimonio, dichiarato bene culturale di notevole interesse storico già nel 1998.



"L’archivio Parisio è la memoria visiva di Napoli: un tesoro che racconta la città attraverso fotografie e film di rara bellezza. È inaccettabile che tutto questo finisca all’asta. Il rischio è perdere non solo l’archivio, ma anche il valore simbolico del colonnato di Piazza del Plebiscito, che dovrebbe essere il centro della cultura e della bellezza napoletana", ha dichiarato Muscarà.

Durante il suo intervento, la consigliera ha annunciato di aver ricevuto informazioni su un interesse immediato da parte del Comune per istituire un tavolo di lavoro. "È fondamentale agire subito per acquisire l’Archivio e restituire i porticati alla città, trasformandoli in uno spazio culturale e sociale di riferimento" - ha aggiunto Muscarà.

La manifestazione ha visto anche l’intervento di Salvatore Ronghi, che ha dichiarato: "L’amministrazione comunale si lascia spesso travolgere dai flussi turistici senza pensare alla valorizzazione delle nostre radici storiche. I porticati di Piazza del Plebiscito, oggi in condizioni di abbandono, potrebbero diventare un volano culturale e turistico per Napoli.

Apprezziamo la disponibilità data dal Sindaco Manfredi nel voler affrontare e risolvere la vicenda dell'archivio Parisio ma noi aspettiamo anche la disponibilità del prefetto di Napoli affinché i porticati della Piazza ritornino a vivere rappresentano la radici della città partenopea".



La consigliera Muscarà ha infine ribadito l’importanza di questa battaglia: "Salvare l’Archivio Parisio significa salvare la memoria della nostra città e rilanciare il futuro culturale di Napoli. Non possiamo permettere che questo patrimonio venga abbandonato, e continueremo a lottare affinché Piazza del Plebiscito torni a essere il centro nevralgico della vita culturale e sociale della città".