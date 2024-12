Muscarà: "L'archivio fotografico Parisio torna ai napoletani" L'iniziativa di Muscarà e delle associazioni porta a una svolta storica

L’archivio storico fotografico di Napoli Parisio, un patrimonio culturale di inestimabile valore, non sarà più a rischio chiusura. L'asta è stata ufficialmente bloccata, e il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, si è impegnato per realizzare un progetto di recupero e valorizzazione non solo del contenuto dell'archivio fotografico ma anche di rigenerazione dei porticati del Plebiscito.

E ciò che è emerso dalla riunione presieduta dal capo gabinetto, Maria Grazia Falciatore di stamani al comune di Napoli.

La delegazione composta dalla consigliera Muscara', dal presidente sud protagonista Ronghi, di Antonio Pariante dell'associazione Portosalvo e del consigliere Pino De Stasio ha espresso soddisfazione per la determinazione messa in campo dal sindaco di Napoli e per aver accolto le proposte presentate nei giorni scorsi.

Vigileremo affinché si proceda celermente anche alla valorizzazione dei porticati per trasformarli in polo attrattivo storico culturale e delle eccellenze artigianali napoletane